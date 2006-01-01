Скважинное оборудование
Пробоотборник всасывающий поршневой ВПП-300 предназначен для отбора проб из нефтяных и газовых скважин, с рабочим давлением до 30 МПа и температурой до 100 °С.
Пробоотборник ВПП-300 применяется в скважинах, обсаженных лифтовыми и насосно-компрессорными трубами (НКТ) с внутренним диаметром от 59 до 62 мм (НКТ-73 ГОСТ 633-80).
Отбор пробы осуществляется с помощью поршня, который начинает движение при возрастании давления нефти и открывает обратный клапан. Нефть при этом поступает в приемную камеру. Закрытие клапанов камеры отбора проб (приемной камеры) обеспечивается пьезоприводом с масляным реле.
Оборудование выполнено согласно ТУ 3668-004-95432989-2016.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|30
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-30 ... +100
|3
|Объем отбираемой пробы, см3, не менее
|300
|4
|Габариты прибора, мм, не более (длина х диаметр)
|1800 х 38
|5
|Исполнение
|Коррозионностойкое К2
|6
|Масса, кг, в сборе
|9
|Маркировка
|Исполнение
|Тип управления
|Pн, МПа
|Масса, кг
|ВПП-300-38
|Коррозионностойкое К2
|Механический
|30
|9
Рабочее давление, МПа:
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.