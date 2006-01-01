Пробоотборник всасывающий поршневой ВПП-300

Скважинное оборудование

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Пробоотборник всасывающий поршневой ВПП-300

Скважинное оборудование

Пробоотборник всасывающий поршневой ВПП-300 предназначен для отбора проб из нефтяных и газовых скважин, с рабочим давлением до 30 МПа и температурой до 100 °С.

Пробоотборник ВПП-300 применяется в скважинах, обсаженных лифтовыми и насосно-компрессорными трубами (НКТ) с внутренним диаметром от 59 до 62 мм (НКТ-73 ГОСТ 633-80).

Отбор пробы осуществляется с помощью поршня, который начинает движение при возрастании давления нефти и открывает обратный клапан. Нефть при этом поступает в приемную камеру. Закрытие клапанов камеры отбора проб (приемной камеры) обеспечивается пьезоприводом с масляным реле.

Оборудование выполнено согласно ТУ 3668-004-95432989-2016.

Рабочее давление, МПа:

Комплектация Пробоотборника ПГП-40-38:

  1. Наконечник
  2. Камера балластная нижняя
  3. Сопротивление гидравлическое
  4. Поршень
  5. Шток
  6. Фильтр
  7. Форклапан
  8. Корпус клапана
  9. Поршень
  10. Камера приемная
  11. Переходник
  12. Камера масляная
  13. Камера балластная
  14. Игла запорная
  15. Головка
  16. -
  17. Шток
  18. Клапан
  19. Пробка упорная
  20. Винт
  21. Пружина
  22. Паспорт и руководство
  23. Сертификат соответствия

Отличительные особенности:

  • Отбора флюида непосредственно в исследуемой точке;
  • Минимизации гидродинамических возмущений;
  • Постоянный контроль состава и гидродинамических параметров флюида в точке нахождения пробозаборного устройства;
  • Простота в эксплуатации и обслуживании
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Сертификат качества

Чертеж пробоотборника ВПП-300.00.000:

Наименование Значение
1 Рабочее давление, МПа 30
2 Рабочий диапазон температур, С -30 ... +100
3 Объем отбираемой пробы, см3, не менее 300
4 Габариты прибора, мм, не более (длина х диаметр) 1800 х 38
5 Исполнение Коррозионностойкое К2
6 Масса, кг, в сборе 9
Маркировка Исполнение Тип управления Pн, МПа Масса, кг
ВПП-300-38 Коррозионностойкое К2 Механический 30 9

Пробоотборник всасывающий поршневой ВПП-300:

Пробоотборник всасывающий поршневой ВПП-300

Рабочее давление, МПа:

Пробоотборник всасывающий поршневой ВПП-300

Пробоотборник всасывающего типа ВПП-300 для отбора глубинных проб пластовой нефти в скважинах, обсаженных лифтовыми трубами.

Срок изготовления, дней

Макс давление, МПа

Скважинное оборудование

Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.

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