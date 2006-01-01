Пробоотборник всасывающий поршневой ВПП-300 Скважинное оборудование

Пробоотборник всасывающий поршневой ВПП-300 предназначен для отбора проб из нефтяных и газовых скважин, с рабочим давлением до 30 МПа и температурой до 100 °С.

Пробоотборник ВПП-300 применяется в скважинах, обсаженных лифтовыми и насосно-компрессорными трубами (НКТ) с внутренним диаметром от 59 до 62 мм (НКТ-73 ГОСТ 633-80).

Отбор пробы осуществляется с помощью поршня, который начинает движение при возрастании давления нефти и открывает обратный клапан. Нефть при этом поступает в приемную камеру. Закрытие клапанов камеры отбора проб (приемной камеры) обеспечивается пьезоприводом с масляным реле.

Оборудование выполнено согласно ТУ 3668-004-95432989-2016.

Рабочее давление, МПа:

30

Комплектация Пробоотборника ПГП-40-38:

Наконечник Камера балластная нижняя Сопротивление гидравлическое Поршень Шток Фильтр Форклапан Корпус клапана Поршень Камера приемная Переходник Камера масляная Камера балластная Игла запорная Головка - Шток Клапан Пробка упорная Винт Пружина Паспорт и руководство Сертификат соответствия

Отличительные особенности: