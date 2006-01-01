Вентиль-пробоотборник ВП1-15x21 Скважинное оборудование

Вентиль-пробоотборник щелевого типа ВП1-15 предназначен для отбора и анализа состава и качества рабочих сред на трубопроводных линиях добычи и транспортировки жидких углеводородов. Пробоотборник ВП1-15x21 также называют клапаном отборным, с помощью которого берут пробы нефтепродуктов с трубопроводов под давлением, при этом общий сброс рабочего давления на линии не требуется.

Конструкция вентиля пробоотборника подразумевает погружение специальной трубки прямо в трубопровод под давлением. Устройство монтируется стационарно, трубка с отверстиями собирает образцы жидкости или газа для анализа среды по всему сечению. Для слива проб выходная часть (ниппель) клапана выполнена под углом 90 градусов и поворачивается в любое удобное положение.

Для установки в модели предусмотрена коническая трубная резьба. Заборная трубка погружается в рабочую среду, а клапан вкручивается в трубопровод или монтируется через переходник. Сливной ниппель допускается поворачивать под любым углом.

Рабочее давление, МПа:

14 21 35

Комплектация ВП1-15х21: