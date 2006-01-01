Скважинное оборудование
Вентиль-пробоотборник щелевого типа ВП1-15 предназначен для отбора и анализа состава и качества рабочих сред на трубопроводных линиях добычи и транспортировки жидких углеводородов. Пробоотборник ВП1-15x21 также называют клапаном отборным, с помощью которого берут пробы нефтепродуктов с трубопроводов под давлением, при этом общий сброс рабочего давления на линии не требуется.
Конструкция вентиля пробоотборника подразумевает погружение специальной трубки прямо в трубопровод под давлением. Устройство монтируется стационарно, трубка с отверстиями собирает образцы жидкости или газа для анализа среды по всему сечению. Для слива проб выходная часть (ниппель) клапана выполнена под углом 90 градусов и поворачивается в любое удобное положение.
Для установки в модели предусмотрена коническая трубная резьба. Заборная трубка погружается в рабочую среду, а клапан вкручивается в трубопровод или монтируется через переходник. Сливной ниппель допускается поворачивать под любым углом.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|14, 21, 35
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-40 ... +120
|3
|Условный диаметр, Dн, мм
|15
|4
|Герметичность, класс
|А по ГОСТ 54808-2011
|5
|Климатическое исполнение
|ХЛ1
|6
|Исполнение
|К2
|7
|Масса, кг, не менее
|1,3
|Маркировка
|Исполнение
|Pн, МПа
|Масса, кг
|ВП1-15х14
|Коррозионностойкое К2
|14
|1,3
|ВП1-15х21
|Коррозионностойкое К2
|21
|1,3
|ВП1-15х35
|Коррозионностойкое К2
|35
|1,3
Рабочее давление, МПа:
Исполнение:
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.