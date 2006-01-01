Установка лубрикаторная геофизическая УЛГ-73 Устьевое оборудование

Установка лубрикаторная геофизическая УЛГ-73 предназначен для герметизации устья скважин при проведении свабирования или геофизических исследований и работ с использованием скважинных приборов, спускаемых на геофизическом кабеле, проволоке или тросе. Лубрикаторная установка УЛГ-73 устанавливается на устье (фонтанной арматуре) нефтегазовых скважин, при их строительстве, эксплуатации или ремонте. Установка лубрикаторная УЛГ применяется в комплекте с Лабораторией исследования скважин при работе с проволокой или Каротажным подъемником при работе с кабелем.

Установка лубрикаторная УЛГ-73 применяется в комплекте с ручным насосом для периодической подачи уплотнительной смазки или с установкой нагнетания уплотнительной смазки в автоматическом режиме.

Климатическое исполнение УЛГ - УХЛ, ХЛ, ХЛ1, категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.

Рабочее давление, МПа:

21 35 70

Комплектация Шлюза устьевого ШУГ-73:

Быстроразъёмное соединение Вентиль прямоточный для манометра Гидростанция управления ГУ-1 Превентор штанговый ручной ПГШ-35 Стойка Труба с БРС Траверса-натяжитель Сальниковое устройство СУГ-02 Устройство сигнально-захватное Ролики оттяжные РН-02 Паспорт и руководство

Отличительные особенности: