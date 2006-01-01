Устьевое оборудование
Кабельный ввод КВ-02 предназначен для герметизации статичного кабеля, проходящего через фонтанную арматуру, оснащенную ЭЦН. Сальник кабельного ввода обеспечивает высокую герметичность при эксплуатации скважин. Сальниковая набивка изготовлена из резины В-14 ТУ 38-005-1166-98, используемой в большом диапазоне температур: от - 60°С до + 100°С. Кабельный ввод работает при значительной осевой деформации, создаваемой конструктивными элементами.
Климатическое исполнение - УХЛ, ХЛ, категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
Лубрикатор для работы в скважинной среде с температурой не выше 150° С и содержанием СО2 до 6%. Максимальное рабочее давление: 70 МПа.
Лубрикатор для работы в скважинной среде с температурой не выше 150° С и содержанием СО2 и H2S до 6% каждого. Максимальное рабочее давление: 70 МПа.
Лубрикатор предназначен для работы в скважинной среде с температурой не выше 150° С и содержанием СО2 и H2S до 25%. Максимальное рабочее давление: 70 МПа.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|21, 35, 70
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-40 ... +100
|3
|Условный диаметр, Dн, мм
|62
|4
|Диаметр герметизации кабеля, мм
|6 ... 25
|5
|Исполнение
|СТ1, К1, К2, К3
|6
|Масса, кг, не менее
|14
|Маркировка
|Исполнение
|Масса, кг
|КВ-02
|Общепромышленное СТ1
|14
|КВ-К1-02
|Коррозионностойкое К1
|14
|КВ-К2-02
|Коррозионностойкое К1
|14
Рабочее давление, МПа:
НКТ:
Исполнение:
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.