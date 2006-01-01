Скребок коньковый раздвижной СКР-2-С Депарафинизация скважин

Скребок коньковый раздвижной СКР-2-С предназначен для депарафинизации (скребкования) очистки механическим способом внутренней поверхности насосно-компрессорных труб НКТ 60, 73 и 89 от от органических и неорганических отложений (АСПО) в процессе добычи нефти электропогружными насосами и фонтанным способом.

Скребок коньковый СКР-2 отличается тем, что для очистки НКТ не требуется принудительный прижим ножей к внутренней стенке НКТ - ножи прижимаются самостоятельно за счёт конструкции скребка и заточки ножей. При спуске в трубу скребок складывается - осуществляется холостой ход, а при подъеме вверх раскрывается для очистки трубы. Отделённые от стенок НКТ отложения потоком нефти выносятся из скважины. При необходимости повышения эффективности очистки скребок составляют из двух режущих секций. Для облегчения спуска в скважину к скребку крепится утяжелитель.

Рекомендуемое оборудования для применения скребка СДЛ-2-С при механической очистке НКТ от АСПО: Лебедка ЛИС-1, Лебедка Сулейманова, лебедка скребковая ЛС-3000, полуавтоматическая лебедка депарафинизации скважин ПАЛДУС.

Ножи К-1 изготавливаются из стали 20Х с применением фосфатирования.

Комплектация СКР-2-С: