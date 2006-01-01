Депарафинизация скважин
Скребок коньковый раздвижной СКР-2-С предназначен для депарафинизации (скребкования) очистки механическим способом внутренней поверхности насосно-компрессорных труб НКТ 60, 73 и 89 от от органических и неорганических отложений (АСПО) в процессе добычи нефти электропогружными насосами и фонтанным способом.
Скребок коньковый СКР-2 отличается тем, что для очистки НКТ не требуется принудительный прижим ножей к внутренней стенке НКТ - ножи прижимаются самостоятельно за счёт конструкции скребка и заточки ножей. При спуске в трубу скребок складывается - осуществляется холостой ход, а при подъеме вверх раскрывается для очистки трубы. Отделённые от стенок НКТ отложения потоком нефти выносятся из скважины. При необходимости повышения эффективности очистки скребок составляют из двух режущих секций. Для облегчения спуска в скважину к скребку крепится утяжелитель.
Рекомендуемое оборудования для применения скребка СДЛ-2-С при механической очистке НКТ от АСПО: Лебедка ЛИС-1, Лебедка Сулейманова, лебедка скребковая ЛС-3000, полуавтоматическая лебедка депарафинизации скважин ПАЛДУС.
Ножи К-1 изготавливаются из стали 20Х с применением фосфатирования.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|100
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-40 ... +50
|3
|Длина в сборе, мм
|1500, 1900
|4
|Диаметр груза, мм
|28, 30, 32, 36, 38
|5
|Диаметр лезвий, мм
|30 ... 80
|6
|Материал лезвий
|Сталь 20Х
|7
|Масса, кг
|17*
|Маркировка
|Материал фрез
|Масса, кг
|Скребок СДЛ-2-С
|Сталь 20Х
|18
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.