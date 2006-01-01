Шлюз устьевой ШУГ-73 Устьевое оборудование

Шлюз устьевой ШУГ-73 проволочный (кабельный) предназначен для шлюзования скважинного оборудования при его спуске или подъеме из скважины на проволоке, кабеле или тросе. Состав технических средств шлюза должен соответствовать виду выполняемых работ и типу используемого троса – геофизического кабеля или проволоки. Шлюз устьевой устанавливается на устье (фонтанной арматуре) нефтегазовых скважин, при их строительстве, эксплуатации или ремонте.

Шлюз устьевой применяется в комплекте с Лабораторией исследования скважин при работе с проволокой или Каротажным подъемником при работе с кабелем.

Климатическое исполнение - УХЛ, ХЛ, ХЛ1, категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.

Рабочее давление, МПа:

21 35 70

Комплектация Шлюза устьевого ШУГ-73:

Быстроразъёмное соединение Вентиль прямоточный для манометра Гидростанция управления ГУ-1 Превентор штанговый ручной ПГШ-35 Стойка Труба с БРС Траверса-натяжитель Сальниковое устройство СУГ-02 Устройство сигнально-захватное Ролики оттяжные РН-02 Паспорт и руководство

Отличительные особенности: