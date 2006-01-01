Устьевое оборудование
Шлюз устьевой ШУГ-73 проволочный (кабельный) предназначен для шлюзования скважинного оборудования при его спуске или подъеме из скважины на проволоке, кабеле или тросе. Состав технических средств шлюза должен соответствовать виду выполняемых работ и типу используемого троса – геофизического кабеля или проволоки. Шлюз устьевой устанавливается на устье (фонтанной арматуре) нефтегазовых скважин, при их строительстве, эксплуатации или ремонте.
Шлюз устьевой применяется в комплекте с Лабораторией исследования скважин при работе с проволокой или Каротажным подъемником при работе с кабелем.
Климатическое исполнение - УХЛ, ХЛ, ХЛ1, категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
Шлюз для эксплуатации в скважинной среде с температурой не выше 150° С и содержанием СО2 до 6%. Максимальное рабочее давление: 70 МПа.
Шлюз для эксплуатации в скважинной среде с температурой не выше 150° С и содержанием СО2 и H2S до 6% каждого. Максимальное рабочее давление: 70 МПа.
Шлюз для эксплуатации в скважинной среде с температурой не выше 150° С и содержанием СО2 и H2S до 25%. Максимальное рабочее давление: 70 МПа.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|35, 70
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-40 ... +50
|3
|Условный диаметр, Dн, мм
|65, 80, 100
|4
|Диаметр проходного отверстия корпуса, мм
|60, 80, 100
|5
|Диаметр герметизации проволоки или кабеля, мм
|0,5 ... 12
|6
|Исполнение
|СТ1, К1, К2, К3
|7
|Масса, кг, не менее
|120
|Маркировка
|Исполнение
|Pн, МПа
|Масса, кг
|ШУГ-35
|Общепромышленное
|35
|110
|ШУГ-К1-35
|Коррозионностойкое К1
|35
|110
|ШУГ-К2-35
|Коррозионностойкое К2
|35
|110
|ШУГ-К3-35
|Коррозионностойкое К3
|35
|110
|ШУГ-70
|Общепромышленное
|70
|120
|ШУГ-К1-70
|Коррозионностойкое К1
|70
|120
|ШУГ-К2-70
|Коррозионностойкое К2
|70
|120
|ШУГ-К3-70
|Коррозионностойкое К3
|70
|120
Рабочее давление, МПа:
НКТ:
Исполнение:
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.