Шаблон трубный ШТ-38:

Аварийный инструмент
Трубный шаблон ШТ-35 предназначен для контроля проходимости по внутреннему диаметру колонны труб НКТ диаметром 60, 73, 89 и 114 мм. Шаблон спускается на канатной проволоке или кабеле в скважину перед проведением любой операции и устанавливается в низ компоновки инструмента и служит для освобождения прихваченного оборудования и прочистки просвета колонны. Шаблон трубный применяется вместе с механическим яссом.
Срок эксплуатации - 5 лет.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|100
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-40 ... +100
|3
|Диаметр ловильной шейки, мм
|35
|4
|Присоединительная резьба (ГОСТ Р51161-2002)
|Ш16
|5
|Габариты (ДхШ), мм
|250 х 38*
|6
|Рабочая среда
|Буровой раствор, нефть, вода
|7
|Масса, кг, не менее
|12
|Маркировка
|Типоразмер, мм
|Присоединительная резьба
|Масса, кг
|ШТ-38
|38
|Ш16
|12
|ШТ-45
|45
|Ш16
|12
|ШТ-57
|57
|Ш16
|12
|ШТ-67
|67
|Ш19
|14
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.