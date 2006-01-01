Ловильный инструмент
Ловитель «Щука» ЛЩ-73 предназначена для захвата и извлечения оборванной канатной проволоки, геофизического кабеля или тросса из колонн насосно–компрессорных труб диаметром 60, 73, 89, 102 и 114 мм. Проволока фиксируется на зубцах, находящихся на внутренних стенках ловителя.
Срок эксплуатации - 5 лет.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|100
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-40 ... +50
|3
|Диаметр ловильной шейки, мм
|35
|4
|Масса, кг, не менее
|5
|Маркировка
|Размер НКТ
|Масса, кг
|ЛЩ-60
|73
|5
|ЛЩ-73
|73
|5
|ЛЩ-89
|89
|5
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.