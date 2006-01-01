Ловильный инструмент
Печать скважинная свинцовая ПС-38 (45) используется для определения расположения, формы и размеров головки скважинного оборудования при проведении ловильных работ. Скважинная печать имеет стальной корпус, на нижнем конце которого установлен блок из мягкого материала.
Срок эксплуатации - 5 лет.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|100
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-40 ... +100
|3
|Диаметр ловильной шейки, мм
|35, 45
|4
|Присоединительная резьба (ГОСТ Р51161-2002)
|Ш16
|5
|Габариты (ДхШ), мм
|250 х 38*
|6
|Рабочая среда
|Буровой раствор, нефть, вода
|7
|Масса, кг, не менее
|1,8
|Маркировка
|Типоразмер, мм
|Масса, кг
|ПС-38
|38
|2
|ПС-45
|45
|2
|ПС-57
|57
|2
|ПС-67
|67
|2,5
|ПС-60
|60
|2,5
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.