Устьевое оборудование
Ловушка сигнальное устройство ЛСУ-73 предназначено для механической фиксации входа геофизического прибора в шлюзовую камеру лубрикатора и предотвращения его падения в скважину в случае аварийного обрыва проволоки или кабеля после удара о сальниковое устройство лубрикатора. Ловушка ЛСУ-73 устанавливается в составе лубрикатора над превентором плашечным и сигнализирует о прохождении прибора в приемную камеру лубрикатора.
Конструкция ловушки ЛСУ-73 предусматривает наличие заслонки, которая открывается оператором вручную, чтобы спустить в скважину глубинный прибор или скребок. После прохождения прибора через ловушку, оператор закрывает заслонку вручную и с помощью пружины удерживается закрытое положение.
Когда заслонка находится в «закрытом» положении, кабель или проволока могут беспрепятственно подниматься через ловушку. Как только кабельный наконечник или ропсокет касается нижней части заслонки, она открывается и дает возможность приборам пройти через ловушку. После того, как приборы пройдут заслонку и окажутся в лубрикаторе, она снова автоматически захлопнется в «закрытое» положение посредством подпружиненного механизма и не даст приборам пройти обратно вниз.
Для работы в скважинной среде с температурой не выше 150° С и содержанием СО2 до 6%. Максимальное рабочее давление: 70 МПа.
Для работы в скважинной среде с температурой не выше 150° С и содержанием СО2 и H2S до 6% каждого. Максимальное рабочее давление: 70 МПа.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|21, 35, 70
|2
|Условный проход, мм
|62, 76
|3
|Рабочая температура среды, °С
|-40 ... +50
|4
|Размер НКТ
|73, 89
|5
|Исполнение
|Общепромышленное СТ1,
Коррозионностойкое К1, К2
|6
|Масса, кг
|7
|Маркировка
|Рабочее давление, МПа
|Масса, кг
|ЛСУ-62х21
|21
|7
|ЛСУ-62х35
|35
|7
|ЛСУ-62х70
|70
|7
|ЛСУ-76х21
|21
|8,6
|ЛСУ-76х35
|35
|8,6
|ЛСУ-76х70
|70
|8,6
Ловушка сигнальное устройство также называется устройство сигнально-захватное служит для механической фиксации входа геофизического прибора в шлюзовую камеру и предотвращения его падения в скважину в случае аварийного обрыва проволоки или кабеля.
Рабочее давление, МПа:
Исполнение:
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.