Ловушка сигнальное устройство ЛСУ-73 Устьевое оборудование

Ловушка сигнальное устройство ЛСУ-73 предназначено для механической фиксации входа геофизического прибора в шлюзовую камеру лубрикатора и предотвращения его падения в скважину в случае аварийного обрыва проволоки или кабеля после удара о сальниковое устройство лубрикатора. Ловушка ЛСУ-73 устанавливается в составе лубрикатора над превентором плашечным и сигнализирует о прохождении прибора в приемную камеру лубрикатора.

Конструкция ловушки ЛСУ-73 предусматривает наличие заслонки, которая открывается оператором вручную, чтобы спустить в скважину глубинный прибор или скребок. После прохождения прибора через ловушку, оператор закрывает заслонку вручную и с помощью пружины удерживается закрытое положение.

Когда заслонка находится в «закрытом» положении, кабель или проволока могут беспрепятственно подниматься через ловушку. Как только кабельный наконечник или ропсокет касается нижней части заслонки, она открывается и дает возможность приборам пройти через ловушку. После того, как приборы пройдут заслонку и окажутся в лубрикаторе, она снова автоматически захлопнется в «закрытое» положение посредством подпружиненного механизма и не даст приборам пройти обратно вниз.

Рабочее давление, МПа:

21 35 70

Комплектация: