Ловитель устьевой ЛУ-01.00.000 Ловильный инструмент

Ловитель устьевой ЛУ-01 предназначен для захвата и фиксации глубинных приборов, оснащённых стандартным наконечником диаметром 20 мм. Применение ловителя позволяет избежать аварийных ситуаций, связанных с полетом глубинного прибора вследствие обрыва скребковой проволоки при ударе его в процессе подъема о сальниковое устройство лубрикатора из-за неправильной работы счетчика глубины или ошибочных действий оператора.

Ловитель устьевой ЛУ-73 применяется в составе с лубрикатором, оснащенный сальниковым устройством. Конструкция позволяет производить монтаж Ловителя с закрепленным на проволоке прибором. Выпускаемый ловитель соответствует техническим условиям предприятия-изготовителя. Ловитель устанавливается в верхней части лубрикатора под сальниковым устройством.

Срок эксплуатации - 5 лет.

Порядок работы:

Ловитель устанавливается в верхней части лубрикатора под сальниковым устройством; Прибор фиксируется за стандартный наконечник диаметром 20мм при его ударе о сальниковое устройство; Захваченный прибор извлекается из лубрикатора вместе с Ловителем Прибор высвобождается из Ловителя через паз без какого либо дополнительного инструмента (см. Принцип работы)

Технические особенности: