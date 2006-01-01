Ловильный инструмент
Ловитель устьевой ЛУ-01 предназначен для захвата и фиксации глубинных приборов, оснащённых стандартным наконечником диаметром 20 мм. Применение ловителя позволяет избежать аварийных ситуаций, связанных с полетом глубинного прибора вследствие обрыва скребковой проволоки при ударе его в процессе подъема о сальниковое устройство лубрикатора из-за неправильной работы счетчика глубины или ошибочных действий оператора.
Ловитель устьевой ЛУ-73 применяется в составе с лубрикатором, оснащенный сальниковым устройством. Конструкция позволяет производить монтаж Ловителя с закрепленным на проволоке прибором. Выпускаемый ловитель соответствует техническим условиям предприятия-изготовителя. Ловитель устанавливается в верхней части лубрикатора под сальниковым устройством.
Срок эксплуатации - 5 лет.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|100
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-40 ... +50
|3
|Исполнение
|СТ1
|4
|Масса, кг, не менее
|1,2
|Маркировка
|Исполнение
|НКТ
|Масса, кг
|ЛУ-01
|Общепромышленное СТ1
|73
|1,2
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.