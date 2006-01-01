Ловушка цанговая ЛЦ-36

Ловильный инструмент

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Ловушка цанговая ЛЦ-36

Ловильный инструмент

Ловушка цанговая ЛЦ-36 (также называется "ловитель сухарный") предназначена для захвата и извлечения геофизических скважинных приборов из колонны НКТ за наконечник НКБ-36 или цилиндрическую часть прибора диаметром 36 мм. Ловушка цанговая применяется при аварийных работах в скважине.

Срок эксплуатации - 5 лет.

Исполнение:

Комплектация ловушки ЛЦ-36:

  1. Шарнир
  2. Кожух
  3. Цанга
  4. Воронка
  5. Паспорт и руководство
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Чертеж ловушки ЛЦ-36.00.000:

Наименование Значение
1 Рабочее давление, МПа 100
2 Рабочий диапазон температур, С -40 ... +120
3 Присоединительная резьба (ГОСТ Р51161-2002) Ш16
4 Исполнение Коррозионностойкое
5 Габариты, мм 445 х 54
6 Масса, кг, не менее 2,2
Маркировка Исполнение Масса, кг
ЛЦ-36 Общепромышленное СТ1 2,2
ЛЦ-54 Коррозионностойкое 2,2

Ловушка цанговая ЛЦ-36:

Ловушка цанговая ЛЦ-36

Рабочее давление, МПа:

Исполнение:

Ловушка цанговая ЛЦ-36

Ловитель цанговый ЛЦ-36 применяется для захвата и подъема геофизических скважинных приборов, оснащённых наконечником НКБ-36

Срок изготовления, дней

Макс давление, МПа

Скважинное оборудование

Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.

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