Ловильный инструмент
Ловушка цанговая ЛЦ-36 (также называется "ловитель сухарный") предназначена для захвата и извлечения геофизических скважинных приборов из колонны НКТ за наконечник НКБ-36 или цилиндрическую часть прибора диаметром 36 мм. Ловушка цанговая применяется при аварийных работах в скважине.
Срок эксплуатации - 5 лет.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|100
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-40 ... +120
|3
|Присоединительная резьба (ГОСТ Р51161-2002)
|Ш16
|4
|Исполнение
|Коррозионностойкое
|5
|Габариты, мм
|445 х 54
|6
|Масса, кг, не менее
|2,2
|Маркировка
|Исполнение
|Масса, кг
|ЛЦ-36
|Общепромышленное СТ1
|2,2
|ЛЦ-54
|Коррозионностойкое
|2,2
Рабочее давление, МПа:
Исполнение:
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.