Лаборатория исследования скважин ЛИС-Н на базе прицепа Трэкол-8901 Геофизические и гидродинамические исследования скважин

Лаборатория исследования скважин ЛИС-Н на базе прицепа Трэкол-8901 предназначена для проведения геофизических и гидродинамических исследований в поисковых, разведочных и эксплуатационных нефтегазовых скважинах глубиной до 6000м приборами с местной регистрацией и проведения ремонтных работ инструментом, спускаемом на канатной проволоке до 3 мм.

Лаборатория выполнена на базе прицепа Трэкол-8901. Транспортное средство представляет собой одноосный двухколесный прицеп. Как и все вездеходы марки Трэкол, прицеп установлен на шины со сверхнизким давлением. Благодаря этому, владелец получает возможность эффективно перевозить дополнительные грузы массой до 400 кг по полному бездорожью (тундра, снежный наст, болотистая местность) на скорости не более 60 км\час. При установке колес с водоизмещающими свойствами, прицеп приобретает способность плавать через небольшие водные препятствия.