Геофизические и гидродинамические исследования скважин
Лаборатория исследования скважин ЛИС-Н на базе прицепа Трэкол-8901 предназначена для проведения геофизических и гидродинамических исследований в поисковых, разведочных и эксплуатационных нефтегазовых скважинах глубиной до 6000м приборами с местной регистрацией и проведения ремонтных работ инструментом, спускаемом на канатной проволоке до 3 мм.
Лаборатория выполнена на базе прицепа Трэкол-8901. Транспортное средство представляет собой одноосный двухколесный прицеп. Как и все вездеходы марки Трэкол, прицеп установлен на шины со сверхнизким давлением. Благодаря этому, владелец получает возможность эффективно перевозить дополнительные грузы массой до 400 кг по полному бездорожью (тундра, снежный наст, болотистая местность) на скорости не более 60 км\час. При установке колес с водоизмещающими свойствами, прицеп приобретает способность плавать через небольшие водные препятствия.
Редуктор лебедки имеет встроенный многодисковый фрикцион (сцепление), обеспечивающий предотвращение обрыва проволоки при превышении параметров нагрузки и обеспечения свободного спуска прибора под собственным весом при отключенном приводе.
Передача крутящего момент к барабану лебедки осуществляется от червячного мотор-редуктора с асинхронным двигателем мощностью 4кВт, 220В; регулировка направления и скорости плавная, бесступенчатая, посредством частотного преобразователя расположенного в основном пульте.
Привод лебедки:
Тяговое усилие:
Исполнение:
Просторный отсек для расположения технологического оборудования. Возможность для транспортировки автомобилем или вездеходом в труднодоступные места.
1-секционное исполнение фургона: операторский и лебедочный отсек совмещены.
Электрический привод лебедки обеспечивает скорость подъема до 2,7 м/с и выше, в зависимости от типа привода. Тяговые усилия лебедки составляет 5000 Н. Выдача проволоки через люк в перегородке
Редуктор обеспечивает плавный подъем прибора, необходимый при геофизических исследованиях, а также быстрый подъем прибора, необходимый при гидродинамических исследованиях.
Система быстросъемных барабанов, позволяет проводить исследования на нескольких скважинах одновременно.
|№
|Наименование
|Назначение и параметры
|1
|Лебедка исследовательская ЛИС-1Э
|Тяговое усилие: 5000Н
Быстросъемный барабан ЛИСб
Глубина обслуживания: 6000м
|2
|Электрический привод ЭП-5
|Передача крутящего момент к барабану лебедки осуществляется от червячного мотор-редуктора с асинхронным двигателем мощностью 4кВт, 220В; регулировка направления и скорости плавная, бесступенчатая, посредством частотного преобразователя расположенного в основном пульте.
|3
|Система контроля спускоподъемных операций СК-СПО-1
|Датчик глубины и скорости
Датчик натяжения
Блок индикации параметров
Блок роликов
|4
|Шкаф управления
|1 шт.
|5
|Пульт управления лебедкой
|1 к-т
|6
|Лубрикатор скважинный ЛС65-35
|Рабочее давление: 35 МПа
|7
|Контейнер для транспортировки скважинных приборов КСП
|4 шт.
|8
|Автономная электростанция
|Мощность: 7,5 кВт
|9
|Диван-рундук
|1 шт.
|10
|Отопитель Webasto
|1 шт.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Общая масса, кг
Лебедка, кг
Барабан, кг
Проволока, кг
|425
260
45
120
|2
|Тяговое усилие, Н
Рабочий режим
Аварийный режим
|
4 500
10 000
|3
|Скорость подъема, м/с
Гидравлический привод
Механический привод
Электрический привод 4,0 кВт
|
2,75 м/с
2,75 м/с
1,53 м/с
|4
|Габариты (Д × Ш × В), мм
|800 × 960 × 850
|5
|Диаметр проволоки, мм
|1,5 - 3,0
|6
|Вместимость барабана, м
|7000
|7
|Свободный спуск
|есть
|8
|Редуктор со встроенным многодисковым фрикционом (спецплением)
|Обеспечивает предотвращение обрыва проволоки при превышении нагрузки и обеспечения свободного спуска прибора под собственным весом при отключенном приводе
|9
|Тормозная система
|
|10
|Привод
|
|11
|Укладчик проволоки
|Автоматический
|12
|Барабан
|Быстросъемный
|13
|Электромеханический датчик аварийного натяжения
|Обеспечивает своевременное оповещение о перегрузе и последующий останов привода, тем самым предотвращает разрыв
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.