Лаборатория исследования скважин ЛИС-5Э

геофизические исследования

гидродинамические исследования

аварийные работы на проволоке

депарафинизация скважин

  • Собственное производство

  • Наличие на складе и сжатые сроки производства

  • Гарантийное и постгарантийное обслуживание

  • Сертифицированное оборудование

Лаборатория исследования скважин ЛИС-Н на базе прицепа

Геофизические и гидродинамические исследования скважин

Лаборатория исследования скважин ЛИС-Н в виде блок-бокс на базе автомобильного прицепа предназначена для проведения геофизических и гидродинамических исследований в поисковых, разведочных и эксплуатационных нефтегазовых скважинах глубиной до 6000м приборами с местной регистрацией и проведения ремонтных работ инструментом, спускаемом на канатной проволоке до 3 мм.

Лаборатория выполнена в виде блок-бокс на базе прицепа и может транспортироваться вездеходом. Фургон лаборатории - каркас с тентовым покрытием. Фургон рассчитан на эксплуатацию при температурах от -30°С до +40°С.

Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп

  • Лебедка геофизическая

    Редуктор лебедки имеет встроенный многодисковый фрикцион (сцепление), обеспечивающий предотвращение обрыва проволоки при превышении параметров нагрузки и обеспечения свободного спуска прибора под собственным весом при отключенном приводе.

  • Электрический привод

    Передача крутящего момент к барабану лебедки осуществляется от червячного мотор-редуктора с асинхронным двигателем мощностью 5.5кВт, 220В; регулировка направления и скорости плавная, бесступенчатая, посредством частотного преобразователя расположенного в основном пульте.

Лабораратория исследования скважин ЛИС-5Э

Привод лебедки:

Тяговое усилие:

Исполнение:

Планировка и комплектация

Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп

1. Мобильность

Просторный отсек для расположения технологического оборудования. Возможность для транспортировки автомобилем или вездеходом в труднодоступные места.

2. Планировка

1-секционное исполнение фургона: операторский и лебедочный отсек совмещены.

3. Лебедка ЛСП-5Э

Электрический привод лебедки обеспечивает скорость подъема до 2,7 м/с и выше, в зависимости от типа привода. Тяговые усилия лебедки составляет 5000 Н.

4. Скорость

Редуктор обеспечивает плавный подъем прибора, необходимый при геофизических исследованиях, а также быстрый подъем прибора, необходимый при гидродинамических исследованиях.

5. Съемные барабаны

Система быстросъемных барабанов, позволяет проводить исследования на нескольких скважинах одновременно.

Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
Наименование Назначение и параметры
1 Лебедка исследовательская ЛСП-5Э Тяговое усилие: 5000Н
Быстросъемный барабан ЛС
Глубина обслуживания: 7000м
2 Электрический привод ЭП-5 Передача крутящего момент к барабану лебедки осуществляется от червячного мотор-редуктора с асинхронным двигателем мощностью 5.5кВт, 220В; регулировка направления и скорости плавная, бесступенчатая, посредством частотного преобразователя расположенного в основном пульте.
3 Система контроля спускоподъемных операций СКК-1 Датчик глубины и скорости
Датчик натяжения
Блок индикации параметров
Блок роликов
4 Шкаф управления 1 шт.
5 Пульт управления лебедкой 1 к-т
6 Лубрикатор скважинный ЛС65-35 Рабочее давление: 35 МПа
7 Контейнер для транспортировки скважинных приборов КСП 4 шт.
8 Автономная электростанция Мощность: 7,5 кВт
9 Диван-рундук 1 шт.
10 Отопитель Webasto 1 шт.
Наименование Значение
1 Общая масса, кг
Лебедка, кг
Барабан, кг
Проволока, кг 		425
260
45
120
2 Тяговое усилие, Н
Рабочий режим
Аварийный режим
4 500
10 000
3 Скорость подъема, м/с
Гидравлический привод
Механический привод
Электрический привод 4,0 кВт
2,75 м/с
2,75 м/с
1,53 м/с
4 Габариты (Д × Ш × В), мм 800 × 960 × 850
5 Диаметр проволоки, мм 1,5 - 3,0
6 Вместимость барабана, м 7000
7 Свободный спуск есть
8 Редуктор со встроенным многодисковым фрикционом (спецплением) Обеспечивает предотвращение обрыва проволоки при превышении нагрузки и обеспечения свободного спуска прибора под собственным весом при отключенном приводе
9 Тормозная система
  • Ручной тормоз колодочного типа для подтормаживания барабана при свободном спуске)

  • Храповой (стояночный) тормоз для удержания прибора на заданной глубине и предотвращения самопроизвольного раскручивания барабана
    		•
    10 Привод
  • Гидравлический

  • Ручной
    		•
    11 Укладчик проволоки Автоматический
    12 Барабан Быстросъемный
    13 Электромеханический датчик аварийного натяжения Обеспечивает своевременное оповещение о перегрузе и последующий останов привода, тем самым предотвращает разрыв

    Фотогалерея Лаборатория ЛИС-5Э

    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп
    Лаборатория исследования скважин ЛИС прицеп, лаборатория ГИС прицеп, лаборатория ГДИС прицеп, агрегат исследования скважин АИС-1 прицеп

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    Лаборатории исследования скважин

    Лаборатория исследования скважин ЛИС-5Э

    Лаборатория ЛИС-5Э предназначена для выполнения гидродинамических исследований скважин приборами с местной регистрацией и проведения ремонтных работ инструментом, спускаемом на канатной проволоке.

    Срок изготовления, дней

    Срок эксплуатации, лет

    Скважинное оборудование

    Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.

    Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.

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    ДИКТ-100, прувер, диафрагменный измеритель критического течения

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    Ловитель устьевой

    СТ1НКТ 73

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    Противополетное кольцо ППК-73

    НКТ 73

    Ловитель цанговый, захват цанговый, ловитель ЛЦ-73, цанговая ловушка

    Ловитель цанговый

    СТ1, К1НКТ 60, 73, 89

    Автоотцеп УПГП-73, УАПГП, УПГП-89, УПГП-60

    Автоотцеп УПГП-73

    СТ-1, К2УПГП-73, УПГП-89

    Сальниковая головка, сальниковое устройство, СУ-01, устройство герметизации кабеля, УГК

    Сальниковая головка СУ-01

    под кабель, проволоку

    Сальниковый очиститель СУ-73, СУГ-73, устройство герметизации кабеля, УГК

    Сальниковый очиститель СУ-73

    СТ-1, К2механический, гидравличский

    Устройство герметизации кабеля, УГК, сальниковая головка гидравлическая

    Устройство герметизации кабеля

    под кабель, проволоку

    Ясс механический ударный, ясс ЯМД, ясс ЯМ-38, ясс ЯМ-45

    Ясс механический ударный

    ø 38, 45

    СДР-2-С, СДР-4-С, СДФ-2, СДЛ-2, СДЛР-3-С, Скребок СФ-73, скребок СЛ-73, скребок СР-73, скребок ПУР, скребок ТУ55, скребок лезвийный, скребок режущий, скребок фрезовый, скребок пробойник

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