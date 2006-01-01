Геофизические и гидродинамические исследования скважин
Лаборатория исследования скважин ЛИС-Н в виде блок-бокс на базе автомобильного прицепа предназначена для проведения геофизических и гидродинамических исследований в поисковых, разведочных и эксплуатационных нефтегазовых скважинах глубиной до 6000м приборами с местной регистрацией и проведения ремонтных работ инструментом, спускаемом на канатной проволоке до 3 мм.
Лаборатория выполнена в виде блок-бокс на базе прицепа и может транспортироваться вездеходом. Фургон лаборатории - каркас с тентовым покрытием. Фургон рассчитан на эксплуатацию при температурах от -30°С до +40°С.
Редуктор лебедки имеет встроенный многодисковый фрикцион (сцепление), обеспечивающий предотвращение обрыва проволоки при превышении параметров нагрузки и обеспечения свободного спуска прибора под собственным весом при отключенном приводе.
Передача крутящего момент к барабану лебедки осуществляется от червячного мотор-редуктора с асинхронным двигателем мощностью 5.5кВт, 220В; регулировка направления и скорости плавная, бесступенчатая, посредством частотного преобразователя расположенного в основном пульте.
Привод лебедки:
Тяговое усилие:
Исполнение:
Просторный отсек для расположения технологического оборудования. Возможность для транспортировки автомобилем или вездеходом в труднодоступные места.
1-секционное исполнение фургона: операторский и лебедочный отсек совмещены.
Электрический привод лебедки обеспечивает скорость подъема до 2,7 м/с и выше, в зависимости от типа привода. Тяговые усилия лебедки составляет 5000 Н.
Редуктор обеспечивает плавный подъем прибора, необходимый при геофизических исследованиях, а также быстрый подъем прибора, необходимый при гидродинамических исследованиях.
Система быстросъемных барабанов, позволяет проводить исследования на нескольких скважинах одновременно.
|№
|Наименование
|Назначение и параметры
|1
|Лебедка исследовательская ЛСП-5Э
|Тяговое усилие: 5000Н
Быстросъемный барабан ЛС
Глубина обслуживания: 7000м
|2
|Электрический привод ЭП-5
|Передача крутящего момент к барабану лебедки осуществляется от червячного мотор-редуктора с асинхронным двигателем мощностью 5.5кВт, 220В; регулировка направления и скорости плавная, бесступенчатая, посредством частотного преобразователя расположенного в основном пульте.
|3
|Система контроля спускоподъемных операций СКК-1
|Датчик глубины и скорости
Датчик натяжения
Блок индикации параметров
Блок роликов
|4
|Шкаф управления
|1 шт.
|5
|Пульт управления лебедкой
|1 к-т
|6
|Лубрикатор скважинный ЛС65-35
|Рабочее давление: 35 МПа
|7
|Контейнер для транспортировки скважинных приборов КСП
|4 шт.
|8
|Автономная электростанция
|Мощность: 7,5 кВт
|9
|Диван-рундук
|1 шт.
|10
|Отопитель Webasto
|1 шт.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Общая масса, кг
Лебедка, кг
Барабан, кг
Проволока, кг
|425
260
45
120
|2
|Тяговое усилие, Н
Рабочий режим
Аварийный режим
|
4 500
10 000
|3
|Скорость подъема, м/с
Гидравлический привод
Механический привод
Электрический привод 4,0 кВт
|
2,75 м/с
2,75 м/с
1,53 м/с
|4
|Габариты (Д × Ш × В), мм
|800 × 960 × 850
|5
|Диаметр проволоки, мм
|1,5 - 3,0
|6
|Вместимость барабана, м
|7000
|7
|Свободный спуск
|есть
|8
|Редуктор со встроенным многодисковым фрикционом (спецплением)
|Обеспечивает предотвращение обрыва проволоки при превышении нагрузки и обеспечения свободного спуска прибора под собственным весом при отключенном приводе
|9
|Тормозная система
|
|10
|Привод
|
|11
|Укладчик проволоки
|Автоматический
|12
|Барабан
|Быстросъемный
|13
|Электромеханический датчик аварийного натяжения
|Обеспечивает своевременное оповещение о перегрузе и последующий останов привода, тем самым предотвращает разрыв
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.