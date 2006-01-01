Лаборатория исследования скважин ЛИС-Н на базе прицепа Геофизические и гидродинамические исследования скважин

Лаборатория исследования скважин ЛИС-Н в виде блок-бокс на базе автомобильного прицепа предназначена для проведения геофизических и гидродинамических исследований в поисковых, разведочных и эксплуатационных нефтегазовых скважинах глубиной до 6000м приборами с местной регистрацией и проведения ремонтных работ инструментом, спускаемом на канатной проволоке до 3 мм.

Лаборатория выполнена в виде блок-бокс на базе прицепа и может транспортироваться вездеходом. Фургон лаборатории - каркас с тентовым покрытием. Фургон рассчитан на эксплуатацию при температурах от -30°С до +40°С.