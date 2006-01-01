Контейнер КЖ-100 Устьевое оборудование

Контейнер устьевой КЖ-100 предназначен для отбора, хранения и транспортировки проб жидкостных, газожидкостных и газовых углеводородных смесей, находящихся под давлением до 35 МПа и температуре до +85°С. Контейнер КЖ-100 применяется в лабораториях и на промыслах нефтяной и газовой промышленности.

Контейнер КЖ-100 представляет собой неразъемный сосуд объемом 100 см2, работающий под давлением, выполненный из нержавеющей стали. В отверстия крышек ввернуты игольчатые вентили, служащие для перевода проб. Для защиты вентилей контейнера от механических повреждений предусмотрены колпачки с байонетными прорезями под стопоры. Для переноски контейнера имеется ручка.

Для отбора проб из сепаратора или устьевой арматуры необходимо открыть оба вентиля и пропустить через контейнер исследуемую углеводородную фазу в количестве пятикратного объема рабочей полости контейнера. Затем закрыть выходной вентиль, а после достижения необходимого давления закрыть и второй вентиль.

Контейнер изготовлен и испытан в соответствии c ТУ 3666-001-38723312-2013. Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ91.Н00208.

100 см2 250 см2 300 см2 400 см2

Комплектация КЖО: