Устьевое оборудование
Контейнер устьевой КЖ-100 предназначен для отбора, хранения и транспортировки проб жидкостных, газожидкостных и газовых углеводородных смесей, находящихся под давлением до 35 МПа и температуре до +85°С. Контейнер КЖ-100 применяется в лабораториях и на промыслах нефтяной и газовой промышленности.
Контейнер КЖ-100 представляет собой неразъемный сосуд объемом 100 см2, работающий под давлением, выполненный из нержавеющей стали. В отверстия крышек ввернуты игольчатые вентили, служащие для перевода проб. Для защиты вентилей контейнера от механических повреждений предусмотрены колпачки с байонетными прорезями под стопоры. Для переноски контейнера имеется ручка.
Для отбора проб из сепаратора или устьевой арматуры необходимо открыть оба вентиля и пропустить через контейнер исследуемую углеводородную фазу в количестве пятикратного объема рабочей полости контейнера. Затем закрыть выходной вентиль, а после достижения необходимого давления закрыть и второй вентиль.
Контейнер изготовлен и испытан в соответствии c ТУ 3666-001-38723312-2013. Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ91.Н00208.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|35
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|0 ... +85
|3
|Полезный объем, см2
|100, 200, 300, 400
|4
|Рабочая среда
|Углеводородная смесь
|5
|Диаметр герметизации проволоки или кабеля, мм
|0,5 ... 12
|6
|Исполнение
|Коррозионностойкое
|7
|Масса, кг
|8,4
|Маркировка
|Исполнение
|Полезный объем, см2
|Масса, кг
|КЖ-100
|Коррозионностойкое
|100
|8,4
|КЖ-200
|Коррозионностойкое
|200
|8,4
|КЖ-250
|Коррозионностойкое
|250
|8,4
|КЖ-300
|Коррозионностойкое
|300
|8,4
|КЖ-400
|Коррозионностойкое
|400
|8,4
Полезный объем, см2:
Исполнение:
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.