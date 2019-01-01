Комплекс депарафинизации скважин
КДС-2000

Депарафинизация скважин

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Комплекс депарафинизации скважин КДС-2000

Депарафинизация скважин

Комплекс депарафинизации скважин КДС-2000 применяется для механической очистки фонтанных, насосно-компрессорных труб и скважин, оборудованных электрическими погружными насосами. КДС служит для очистки лифтовых труб от парафина скребком, закрепленным на проволоке. Движение скребка на спуск осуществляется под действием силы тяжести скребка и груза. Подъем скребка осуществляется за счет электрического привода лебедки. Комплекс работает в условиях умеренного и холодного микроклиматических районов по ГОСТ 16350-80 при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С.

Процесс очистки труб начинается спуском скребка на заданную глубину. При достижении заданной глубины лебедку включают на подъем. Отключение электродвигателя лебедки при достижении скребком крайнего верхнего положения осуществляется индукционной катушкой, расположенной на лубрикаторе в момент вхождения груза в полость катушки.

Для защиты от обрыва скребковой проволоки, редуктор оснащен датчиком, который отключает питание привода при достижении допустимого тягового усилия.

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Привод установки КДС-2

Электрический привод лебедки мощностью 1,1 кВт обеспечивает тяговое усилие в штатном режиме до 1400 Н.

Редуктор КДС-2

Редуктор, обеспечивающий предотвращение обрыва проволоки при превышении параметров нагрузки и обеспечения свободного спуска прибора под собственным весом при отключенном приводе.

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Комплектация КДС-2000

  1. Барабан в сборе с тормозом и рукояткой ручного подъема;
  2. Ролик направляющий оттяжной;
  3. Укладочный механизм;
  4. Защитный кожух барабана;
  5. Рама с защитным кожухом;
  6. Мотор-редуктор;
  7. Датчик оборотов (глубины);
  8. Рама;
  9. Станция управления КДС;
  10. Сальник лубрикатору;
  11. Ролик лубрикатора;
  12. Лубрикатор скважинный ЛС65х35;
  13. Вентиль ВПЭМ 5х350;
  14. Скребок лезвийный СДЛ-2-С;
  15. Кольцо противополетное ППК-73;
  16. Катушка индукционная (СПИ);
  17. Тара;
  18. Кабель подключения КИПиА;
  19. Проволока канатная скребковая
  20. Паспорт и руководство

Комплекс депарафинизации скважин КДС-2000

Глубина обслуживания, м:

Тяговое усилие, Н, max:

Комплекс депарафинизации скважин КДС-2000

Технические особенности КДС-2000

Комплекс для депарафинизации скважин, КДС, КДС-2000, установка ПАДУС, установка ПАЛДУС, лебедка депарафинизации скважин

1. Тяговое усилие

Гидравлический привод лебедки обеспечивает тяговое усилие в 1400 Н

2. Скорость

Привод лебедки обеспечивает скорость подъема до 0,35 м/с и выше

3. Привод

Электрический

4. Защита от перегруза

Датчики натяжения обеспечивают своевременное оповещение о перегрузе и последующий остановке привода, тем самым предотвращая обрыв проволоки

5. Свободный спуск

Спуск скребка осуществляется под собственным весом

6. Глубина

Увеличенный барабан вмещает до 3000 метров проволоки

Наименование Значение
1 Тип управления Полуавтоматический
2 ТЯговое усилие, Н 1300
3 Скорость намотки 22 м/мин
4 Электродвигатель 4А80ВУ3, n=1000 об/мин, N=1,1 кВт
5 Редуктор 5Ч80АМ u=50
6 Диаметр проволоки, мм 1,8 - 2,2
7 Вместимость барабана, м 2800
8 Свободный спуск есть
9 Укладчик проволоки Автоматический
10 Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 780 х 500 х 680

Варианты транспортной базы

Комплекс депарафинизации скважин КДС-2000

Установка КДС-2000 применяется для механической очистки внутренней поверхности НКТ.

Срок изготовления, дней

Срок эксплуатации, лет

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