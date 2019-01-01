Комплекс депарафинизации скважин КДС-2000 применяется для механической очистки фонтанных, насосно-компрессорных труб и скважин, оборудованных электрическими погружными насосами. КДС служит для очистки лифтовых труб от парафина скребком, закрепленным на проволоке. Движение скребка на спуск осуществляется под действием силы тяжести скребка и груза. Подъем скребка осуществляется за счет электрического привода лебедки. Комплекс работает в условиях умеренного и холодного микроклиматических районов по ГОСТ 16350-80 при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С.

Процесс очистки труб начинается спуском скребка на заданную глубину. При достижении заданной глубины лебедку включают на подъем. Отключение электродвигателя лебедки при достижении скребком крайнего верхнего положения осуществляется индукционной катушкой, расположенной на лубрикаторе в момент вхождения груза в полость катушки.

Для защиты от обрыва скребковой проволоки, редуктор оснащен датчиком, который отключает питание привода при достижении допустимого тягового усилия.