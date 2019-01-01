Депарафинизация скважин
Комплекс депарафинизации скважин КДС-2000 применяется для механической очистки фонтанных, насосно-компрессорных труб и скважин, оборудованных электрическими погружными насосами. КДС служит для очистки лифтовых труб от парафина скребком, закрепленным на проволоке. Движение скребка на спуск осуществляется под действием силы тяжести скребка и груза. Подъем скребка осуществляется за счет электрического привода лебедки. Комплекс работает в условиях умеренного и холодного микроклиматических районов по ГОСТ 16350-80 при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С.
Процесс очистки труб начинается спуском скребка на заданную глубину. При достижении заданной глубины лебедку включают на подъем. Отключение электродвигателя лебедки при достижении скребком крайнего верхнего положения осуществляется индукционной катушкой, расположенной на лубрикаторе в момент вхождения груза в полость катушки.
Для защиты от обрыва скребковой проволоки, редуктор оснащен датчиком, который отключает питание привода при достижении допустимого тягового усилия.
Электрический привод лебедки мощностью 1,1 кВт обеспечивает тяговое усилие в штатном режиме до 1400 Н.
Редуктор, обеспечивающий предотвращение обрыва проволоки при превышении параметров нагрузки и обеспечения свободного спуска прибора под собственным весом при отключенном приводе.
Гидравлический привод лебедки обеспечивает тяговое усилие в 1400 Н
Привод лебедки обеспечивает скорость подъема до 0,35 м/с и выше
Электрический
Датчики натяжения обеспечивают своевременное оповещение о перегрузе и последующий остановке привода, тем самым предотвращая обрыв проволоки
Спуск скребка осуществляется под собственным весом
Увеличенный барабан вмещает до 3000 метров проволоки
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Тип управления
|Полуавтоматический
|2
|ТЯговое усилие, Н
|1300
|3
|Скорость намотки
|22 м/мин
|4
|Электродвигатель
|4А80ВУ3, n=1000 об/мин, N=1,1 кВт
|5
|Редуктор
|5Ч80АМ u=50
|6
|Диаметр проволоки, мм
|1,8 - 2,2
|7
|Вместимость барабана, м
|2800
|8
|Свободный спуск
|есть
|9
|Укладчик проволоки
|Автоматический
|10
|Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм
|780 х 500 х 680