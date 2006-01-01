Отбор глубинных проб
Желонка ЖН-02 предназначена для отбора глубинных проб из неизлевающих скважин (наблюдательных, контрольных) под давлением не более 30 МПа.
В зависимости от условий и глубины отбора пробы желонка может работать в двух конструктивно переналаживаемых видах: как наливная или как проточная.
Желонка имеет регулируемый механизм, управляющий закрытием клапана в зависимости от заданной величины давления. Настройка величины давления производится с помощью вращающегося винта со шкалой.
Данное исполнение желонки применяется при отборе пробы на малых глубинах в верхних слоях столба скважинной жидкости.
Данное исполнение желонки применяется при отборе пробы на больших глубинах в скважинах, где имеется расслоение жидкостей с различными плотностями или имеется градиент плотности по глубине.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|30
|2
|Объем, мл
|1300
|3
|Диапазон давлений срабатывания, кгс/см2
|5 ... 130
|4
|Габаритные размеры (L x d)
|1600 х 38
|5
|Масса, кг
|4,5*
|Маркировка
|Тип
|Масса, кг
|Желонка ЖП-02
|Проточная
|4,9
|Желонка ЖН-02
|Наливная
|3,2
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.