Желонка ЖН-02 Отбор глубинных проб

Желонка ЖН-02 предназначена для отбора глубинных проб из неизлевающих скважин (наблюдательных, контрольных) под давлением не более 30 МПа.

В зависимости от условий и глубины отбора пробы желонка может работать в двух конструктивно переналаживаемых видах: как наливная или как проточная.

Желонка имеет регулируемый механизм, управляющий закрытием клапана в зависимости от заданной величины давления. Настройка величины давления производится с помощью вращающегося винта со шкалой.

Комплектация желонки ЖН-02: