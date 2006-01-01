Эхолот-динамограф MGT Контрольно-измерительные приборы

Эхолот-динамограф MGT предназначен для определения уровня жидкости и измерения величины давления в затрубном пространстве нефтяных скважин, а также для исследования (методом динамометрирования) работы скважин с глубинными штанговыми насосами с целью контроля работы насосного оборудования, получение динамограммы работы ШГН.

Датчик точно определяет нагрузку, действующую на головку балансира и способен записывать рабочие динамограммы с требуемой частотой, что позволяет своевременно определять рост нагрузки и предпринимать меры по предотвращению аварий.

Функции: