Эхолот-динамограф MGT

Контрольно-измерительные приборы

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  • Наличие на складе и сжатые сроки производства

  • Гарантийное и постгарантийное обслуживание

  • Сертифицированное оборудование

Эхолот-динамограф MGT

Контрольно-измерительные приборы

Эхолот-динамограф MGT предназначен для определения уровня жидкости и измерения величины давления в затрубном пространстве нефтяных скважин, а также для исследования (методом динамометрирования) работы скважин с глубинными штанговыми насосами с целью контроля работы насосного оборудования, получение динамограммы работы ШГН.

Датчик точно определяет нагрузку, действующую на головку балансира и способен записывать рабочие динамограммы с требуемой частотой, что позволяет своевременно определять рост нагрузки и предпринимать меры по предотвращению аварий.

Функции:

  1. Определение уровня
  2. Снятие динамограммы, контроль работы клапанов
  3. Оперативное отображение эхограммы и динамограммы на графическом экране блока регистрации
  4. Автоматическая регистрация даты и времени замера
  5. Сохранение замеров в энергонезависимой памяти блока регистрации
  6. Просмотр сохраненных замеров
  7. Перенос сохраненных замеров на ПК
Эхолот-динамограф, МИКОН-101, эхолот динамограф расходомер

Комплектация эхолота-динамографа:

Эхолот-динамограф, МИКОН-101, эхолот динамограф расходомер

Динамограф

Эхолот-динамограф, МИКОН-101, эхолот динамограф расходомер

Эхолот

Эхолот-динамограф, МИКОН-101, эхолот динамограф расходомер

Мобильный блок сбора и передачи информации

Технические особенности и преимущества:

  • Удаленный доступ по беспроводному каналу Bluetooth
  • Считывание идентификаторов скважины (№, куст, месторождение, глубина подвески насоса) из NFC метки
  • Передача записанных данных эхограммы по GSM-каналу
  • Сохранение в собственной энергонезависимой памяти 6 эхограмм и неограниченное количество в памяти мобильного устройства
  • Регулируемое время ожидание отклика от 5 до 40 секунд, что позволяет получить отклик с глубины до 6000 метров, а на неглубоких скважинах не тратить лишнее время на ожидание отклика
Наименование Значение
1 Способ установки На измерительный патрубок устьевой арматуры через соединительную муфту
2 Диапазон контролируемых уровней 20 ... 6000 м
3 Разрешающая способность по уровню ≤1
4 Диапазон контролируемых давлений 0 ... 100 кгс/см2
5 Разрешающая способность по давлению ≤0,1 кгс/см2
6 Канал связи с датчиком Bluetooth 4.x (Bluetooth Low Energy)
7 Радиус действия канала связи, м ≥30
8 Количество динамограмм в памяти 7
9 Степень защиты от внешних воздействий IP 67
10 Срок службы, лет ≥5

Эхолот-динамограф MGT:

Эхолот-динамограф MGT

Особенности:

Эхолот-динамограф MGT

Эхолот-динамограф MGT предназначен для определения уровня жидкости и измерения величины давления в затрубном пространстве нефтяных скважин, а также для исследования (методом динамометрирования).

Срок изготовления, дней

Макс температура, С

Скважинное оборудование

Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.

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