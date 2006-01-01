Контрольно-измерительные приборы
Эхолот-динамограф MGT предназначен для определения уровня жидкости и измерения величины давления в затрубном пространстве нефтяных скважин, а также для исследования (методом динамометрирования) работы скважин с глубинными штанговыми насосами с целью контроля работы насосного оборудования, получение динамограммы работы ШГН.
Датчик точно определяет нагрузку, действующую на головку балансира и способен записывать рабочие динамограммы с требуемой частотой, что позволяет своевременно определять рост нагрузки и предпринимать меры по предотвращению аварий.
Динамограф
Эхолот
Мобильный блок сбора и передачи информации
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Способ установки
|На измерительный патрубок устьевой арматуры через соединительную муфту
|2
|Диапазон контролируемых уровней
|20 ... 6000 м
|3
|Разрешающая способность по уровню
|≤1
|4
|Диапазон контролируемых давлений
|0 ... 100 кгс/см2
|5
|Разрешающая способность по давлению
|≤0,1 кгс/см2
|6
|Канал связи с датчиком
|Bluetooth 4.x (Bluetooth Low Energy)
|7
|Радиус действия канала связи, м
|≥30
|8
|Количество динамограмм в памяти
|7
|9
|Степень защиты от внешних воздействий
|IP 67
|10
|Срок службы, лет
|≥5
Особенности:
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.