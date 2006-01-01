Контрольно-измерительные приборы
Динамограф MGT СДД-1 предназначен для определения уровня жидкости и измерения величины давления в затрубном пространстве нефтяных скважин при гидродинамических и геофизических исследованиях. Датчик динамографа служит для диагностирования работы ШГНУ путем расчета динамограммы.
Датчик точно определяет нагрузку, действующую на головку балансира и способен записывать рабочие динамограммы с требуемой частотой, что позволяет своевременно определять рост нагрузки и предпринимать меры по предотвращению аварий.
Динамограф предназначен для длительной установки в траверсы канатной подвески станка-качалки и способен работать как с переносными блоками сбора и визуализации информации, так и со стационарными системами автоматизации. Записывает динамограммы по заданной временной схеме. Сбор данных из датчика возможен по беспроводной связи при помощи мобильных блоков сбора и передачи информации на базе защищенного смартфона или при помощи стационарных блоков сбора и передачи информации, работающих одновременно со всеми датчиками, находящимися в радиусе действия Bluetooth. Срок работы датчика на одной батарее не менее 3-х лет в режиме ежедневной записи динамограмм.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Способ установки
|Стационарный, в траверсы канатной подвески ШГНУ
|2
|Диапазон измерения температуры, °С
|-40 ... +50
|3
|Время непрерывной работы
|100 часов или 5000 динамограмм
|4
|Время автономной работы
|2 года
|5
|Питание
|3В
|6
|Диапазон контролируемых нагрузок, кг
|0 ... 10 000
|7
|Диапазон контролируемых перемещений, м
|0 ... 20
|8
|Точность измерения нагрузки
|1%
|9
|Канал связи с датчиком
|Bluetooth 4.x (Bluetooth Low Energy)
|10
|Радиус действия канала связи, м
|30
|11
|Количество динамограмм в памяти
|7
|12
|Степень защиты от внешних воздействий
|IP 67
|Маркировка
|Исполнение
|Масса, кг
|АМТУ-6У
|Обычное
|0,8
|АМТУ-6УИ
|С индикатором
|0,9
|АМТУ-6УР
|С радиоканалом
|0,9
|АМТУ-6УИР
|С индикатором и радиоканалом
|0,9
Рабочая температура, С:
Исполнение:
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.