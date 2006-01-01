Динамограф MGT Контрольно-измерительные приборы

Динамограф MGT СДД-1 предназначен для определения уровня жидкости и измерения величины давления в затрубном пространстве нефтяных скважин при гидродинамических и геофизических исследованиях. Датчик динамографа служит для диагностирования работы ШГНУ путем расчета динамограммы.

Датчик точно определяет нагрузку, действующую на головку балансира и способен записывать рабочие динамограммы с требуемой частотой, что позволяет своевременно определять рост нагрузки и предпринимать меры по предотвращению аварий.

Динамограф предназначен для длительной установки в траверсы канатной подвески станка-качалки и способен работать как с переносными блоками сбора и визуализации информации, так и со стационарными системами автоматизации. Записывает динамограммы по заданной временной схеме. Сбор данных из датчика возможен по беспроводной связи при помощи мобильных блоков сбора и передачи информации на базе защищенного смартфона или при помощи стационарных блоков сбора и передачи информации, работающих одновременно со всеми датчиками, находящимися в радиусе действия Bluetooth. Срок работы датчика на одной батарее не менее 3-х лет в режиме ежедневной записи динамограмм.

Комплектация: