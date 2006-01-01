Диафрагменный измеритель критического течения ДИКТ-100.00.000 Устьевое оборудование

Диафрагменный измеритель критического течения ДИКТ-100 предназначен для замера расхода газа при критическом истечении газа через диафрагму с выпуском газа в атмосферу.

ДИКТ-100 комплектуется комплектом шайб с различными диаметрами отверстий, размером от 2 до 30 мм (шаг – 2 мм). Шайбы изготовлены из коррозионностойкой стали.

Измерители критического течения (ДИКТ-100) применяются в том случае, когда газ можно выпустить в воздух, или же при большом перепаде давления. При использовании ДИКТ-100 в вычислениях применяют лишь такие параметры, как давление и температура потока до диафрагмы, удельный вес газа и диаметр отверстия диафрагмы. Критическое течение возникает при превышении критического соотношения давлений и достижении в горловине насадки скорости звука.

ДИКТ-100 для работы в среде с содержанием СО 2 и H 2 S до 6% каждого. Максимальное рабочее давление: 35 МПа.

Климатическое исполнение - УХЛ, ХЛ, категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.

Комплектация ДИКТ-100:

Корпус Набор диафрагм Рукоятка Паспорт и руководство

Отличительные особенности: