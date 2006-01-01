Устьевое оборудование
Диафрагменный измеритель критического течения ДИКТ-100 предназначен для замера расхода газа при критическом истечении газа через диафрагму с выпуском газа в атмосферу.
ДИКТ-100 комплектуется комплектом шайб с различными диаметрами отверстий, размером от 2 до 30 мм (шаг – 2 мм). Шайбы изготовлены из коррозионностойкой стали.
Измерители критического течения (ДИКТ-100) применяются в том случае, когда газ можно выпустить в воздух, или же при большом перепаде давления. При использовании ДИКТ-100 в вычислениях применяют лишь такие параметры, как давление и температура потока до диафрагмы, удельный вес газа и диаметр отверстия диафрагмы. Критическое течение возникает при превышении критического соотношения давлений и достижении в горловине насадки скорости звука.
ДИКТ-100 для работы в среде с содержанием СО2 и H2S до 6% каждого. Максимальное рабочее давление: 35 МПа.
Климатическое исполнение - УХЛ, ХЛ, категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
|№
|Наименование
|Значение
|1
|Рабочее давление, МПа
|21, 35
|2
|Рабочий диапазон температур, С
|-50 ... +50
|3
|Температура скважинной среды, С
|120
|4
|Условный диаметр внутренний, Dн, мм
|101,6
|5
|Пропускная способность, тыс. ст. м3/ч
|3 - 90
|6
|Масса
|21
|Маркировка
|Исполнение
|Pн, МПа
|Масса, кг
|ДИКТ-50
|Коррозионностойкое
|35
|14
|ДИКТ-100
|Коррозионностойкое
|35
|21
Оборудование и приборы используемые при проведении геофизических и гидродинамических исследований, аварийных и ловильных работ в нефтегазовых скважинах, а также при механической очистке (депарафинизации) скважин.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.